...

MNC Insurance Business Group dan BRI Gelar Cek Kesehatan Gratis di Museum Nasional

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 28 Juli 2025 18:30 WIB
kiri - kanan Penanggung Jawab Sumber Daya Manusia dan Kesekretariatan Ratna Sri Panglipur, Managing Director Insurance Business Group &President Director MNC Life Risye Dillianti, Kepala Bagian Umum Museum dan Cagar Budaya Muhammad Ikbal, Branch Office Head BRI Jakarta Cut Mutiah Rio Nugroho, Bank BRI Pincapem Kemendikbud Mega Annisa dan Assistan - Unsecured Loan Department BRI Fauzi Desriansyah berfoto bersama usai menggelar program Corporate Social Responsibility CSR di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin 28 7 2025 .
Managing Director Insurance Business Group &President Director MNC Life Risye Dillianti saat memberikan sambutan pada acara program Corporate Social Responsibility CSR di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin 28 7 2025 .
Branch Office Head BRI Jakarta Cut Mutiah Rio Nugroho saat memberikan sambutan pada acara program Corporate Social Responsibility CSR di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin 28 7 2025 .
Kepala Bagian Umum Museum dan Cagar Budaya Muhammad Ikbal saat memberikan sambutan pada acara program Corporate Social Responsibility CSR di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin 28 7 2025 .
Managing Director Insurance Business Group &President Director MNC Life Risye Dillianti saat memberikan sambutan pada acara program Corporate Social Responsibility CSR di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin 28 7 2025 .
Program yang bertajuk ?Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan? ini menghadirkan seminar kesehatan, edukasi lingkungan melalui program penukaran sampah rumah tangga, serta penyediaan layanan kesehatan gratis.
Program yang bertajuk ?Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan? ini menghadirkan seminar kesehatan, edukasi lingkungan melalui program penukaran sampah rumah tangga, serta penyediaan layanan kesehatan gratis.
A A A
JAKARTA - (kiri - kanan) Penanggung Jawab Sumber Daya Manusia dan Kesekretariatan Ratna Sri Panglipur,  Managing Director Insurance Business Group &President Director MNC Life Risye Dillianti, Kepala Bagian Umum Museum dan Cagar Budaya Muhammad Ikbal, Branch Office Head BRI Jakarta Cut Mutiah Rio Nugroho, Bank BRI Pincapem Kemendikbud Mega Annisa dan Assistan - Unsecured Loan Department BRI Fauzi Desriansyah berfoto bersama usai menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (28/7/2025).
 
Program yang bertajuk “Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan” ini menghadirkan seminar kesehatan, edukasi lingkungan melalui program penukaran sampah rumah tangga, serta penyediaan layanan kesehatan gratis. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, termasuk pegawai Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
 
Selain menekankan aspek kesehatan dan lingkungan, program ini juga berfungsi sebagai wadah literasi keuangan, memperkenalkan pentingnya perlindungan diri melalui asuransi. Para peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat asuransi jiwa dan asuransi umum dalam menjaga stabilitas finansial pribadi dan keluarga.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Sidang Tuntutan Suap Hakim Kasus CPO: Eks Ketua PN Jaksel Dituntut 15 Tahun Penjara

Sidang Tuntutan Suap Hakim Kasus CPO: Eks Ketua PN Jaksel Dituntut 15 Tahun Penjara

Presiden Prabowo Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

Presiden Prabowo Pimpin Pemusnahan 214,84 Ton Narkoba

KPU dan Bawaslu Bahas Tantangan Digitalisasi Pemilu Menuju Indonesia Emas

KPU dan Bawaslu Bahas Tantangan Digitalisasi Pemilu Menuju Indonesia Emas

Ingria Pratama Capitalindo Catat Pertumbuhan Kinerja Positif di Kuartal III 2025

Ingria Pratama Capitalindo Catat Pertumbuhan Kinerja Positif di Kuartal III 2025

Pameran Pacific Coatings Show 2025 Jadi Pusat Inovasi dan Jejaring Industri Cat Asia Tenggara

Pameran Pacific Coatings Show 2025 Jadi Pusat Inovasi dan Jejaring Industri Cat Asia Tenggara

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

iNews Media Group Gandeng BEI dan Unpad, Angela Tanoesoedibjo Dorong Literasi Digital Mahasiswa

Cari Berita Lain Di Sini