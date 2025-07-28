JAKARTA - (kiri - kanan) Penanggung Jawab Sumber Daya Manusia dan Kesekretariatan Ratna Sri Panglipur, Managing Director Insurance Business Group &President Director MNC Life Risye Dillianti, Kepala Bagian Umum Museum dan Cagar Budaya Muhammad Ikbal, Branch Office Head BRI Jakarta Cut Mutiah Rio Nugroho, Bank BRI Pincapem Kemendikbud Mega Annisa dan Assistan - Unsecured Loan Department BRI Fauzi Desriansyah berfoto bersama usai menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Program yang bertajuk “Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan” ini menghadirkan seminar kesehatan, edukasi lingkungan melalui program penukaran sampah rumah tangga, serta penyediaan layanan kesehatan gratis. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta, termasuk pegawai Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Selain menekankan aspek kesehatan dan lingkungan, program ini juga berfungsi sebagai wadah literasi keuangan, memperkenalkan pentingnya perlindungan diri melalui asuransi. Para peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat asuransi jiwa dan asuransi umum dalam menjaga stabilitas finansial pribadi dan keluarga.

