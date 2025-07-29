JAKARTA - Sejumlah pedagang mengais puing dan sisa barang dagangan yang hangus terbakar di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025). Pasar yang dikenal menjual sepatu, pakaian, hingga barang elektronik ini tampak porak-poranda pascakebakaran yang terjadi pada Senin sore. Kepulan asap masih terlihat dari beberapa sudut bangunan, sementara petugas pemadam melakukan pendinginan area.

Kebakaran hebat melanda Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, pada Senin sore (28/7/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Api diduga berasal dari salah satu kios elektronik di bagian tengah pasar dan dengan cepat merembet ke kios-kios lain yang sebagian besar menjual bahan mudah terbakar seperti pakaian dan sepatu. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 20.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

(Yudistiro Pranoto/iNews)