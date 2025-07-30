...

Polda Metro Jaya Ungkap Kematian Diplomat Arya Daru Tanpa Keterlibatan Pihak Lain

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 30 Juli 2025 11:21 WIB
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya kiri bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menunjukkan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan kasus penemuan mayat pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri Kemenlu Arya Daru Pangayunan ADP di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 29 7 2025 .
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan, berdasarkan pemeriksaan terhadap 24 saksi dan 103 barang bukti, kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan diduga tidak melibatkan pihak lain. Dengan demikian, ADP meninggal akibat bunuh diri bukan dibunuh.
JAKARTA - Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya (kiri) bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menunjukkan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan kasus penemuan mayat pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan (ADP) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
 
(Aldhi Chandra Setiawan)

