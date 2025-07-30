JAKARTA - Pesepak bola Timnas Indonesia U-23 Frengky Deaner Missa (kanan) dilanggar pesepak bola Vietnam U-23 Anh Quan Vo pada pertandingan final Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Timnas Indonesia meraih peringkat kedua (Runner Up) Piala AFF U-23 2025 usai dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0.

Foto-foto ini diambil menggunakan kamera Canon EOS R5 mark ii dengan lensa 300mm F2.8.

(Aldhi Chandra Setiawan)