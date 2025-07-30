...

Timnas Indonesia U-23 Raih Runner-Up Piala AFF U-23 2025 Usai Takluk dari Vietnam di Final Piala AFF U-23

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 30 Juli 2025 11:25 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia U-23 Frengky Deaner Missa kanan dilanggar pesepak bola Vietnam U-23 Anh Quan Vo pada pertandingan final Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 29 7 2025 .
Para pemain dan staf pelatih Timnas Vietnam merayakan kemenangan usai menjuarai Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 29 7 2025 .
Para pemain dan staf pelatih Timnas Vietnam merayakan kemenangan usai menjuarai Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 29 7 2025 .
Para pemain dan staf pelatih Timnas Vietnam merayakan kemenangan usai menjuarai Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK , Senayan, Jakarta, Selasa 29 7 2025 .
Timnas Indonesia meraih peringkat kedua Runner Up Piala AFF U-23 2025 usai dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0.
Timnas Indonesia meraih peringkat kedua Runner Up Piala AFF U-23 2025 usai dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0.
Timnas Indonesia meraih peringkat kedua Runner Up Piala AFF U-23 2025 usai dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0.
A A A
JAKARTA - Pesepak bola Timnas Indonesia U-23 Frengky Deaner Missa (kanan) dilanggar pesepak bola Vietnam U-23 Anh Quan Vo pada pertandingan final Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
 
Timnas Indonesia meraih peringkat kedua (Runner Up) Piala AFF U-23 2025 usai dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0.
 
Foto-foto ini diambil menggunakan kamera Canon EOS R5 mark ii dengan lensa 300mm F2.8.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini