JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025),Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie.Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 13.34 WIB dengan mengenakan pakaian safari. Ia didampingi Kepala Sekretaris Pribadi, Rizky Irmansyah, dan disambut langsung oleh keluarga mendiang Kwik Kian Gie.Setibanya di lokasi, Prabowo langsung memasuki rumah duka, mengisi buku tamu, lalu menuju ruang persemayaman untuk mendoakan dan memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Ia juga tampak berbincang dengan keluarga yang ditinggalkan.

Foto : IMG/ Riyan Rizki Roshali

(iNews Media Group)