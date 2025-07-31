GUNUNGKIDUL - Sepuluh mahasiswa IPB University yang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kalurahan Kedungpoh, Gunungkidul, Yogyakarta, mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat berkat program-program inovatif dan solutif yang mereka jalankan sepanjang Juli 2025.

Berbaur langsung dengan warga, para mahasiswa merancang berbagai kegiatan berbasis observasi lapangan dan diskusi bersama masyarakat. Lurah Kedungpoh, Dwiyono, menyebut kehadiran mahasiswa IPB membawa dampak positif, terutama dalam etika, komunikasi, dan pendekatan partisipatif. Koordinator Desa, Arif Dwi Nugroho, menambahkan bahwa KKN ini menjadi bentuk nyata penerapan ilmu dari kampus ke desa.

Salah satu program unggulan adalah pemasangan Automatic Weather Station (AWS) di Dusun Kedungpoh Kidul. Alat ini memantau cuaca secara real-time dan mendukung petani dalam menentukan waktu tanam. Data dapat diakses melalui situs map.sinaubumi.org.

Program lain yang juga mendapat perhatian antara lain, PASTI (Pakan Ternak Sehat dari Indigofera): Pemanfaatan tanaman Indigofera sebagai alternatif pakan ternak bergizi tinggi. PEMULIH (Pestisida Alami): Pengenalan pestisida nabati untuk mengurangi dampak penggunaan bahan kimia.

GEMILANG (Gerakan Media Digital untuk UMKM): Pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM lokal. SANTUN (Sadar Reproduksi dan Cakap Digital): Edukasi kesehatan reproduksi dan literasi digital untuk remaja.

Isu air bersih juga menjadi perhatian melalui program SAHABAT (Sumur Air Bor dan Edukasi pH Air Bersih). Mahasiswa IPB berhasil membangun satu titik sumur bor sedalam 40 meter serta mengedukasi warga tentang uji kualitas air. Hasil uji laboratorium menunjukkan air layak konsumsi.

Di bidang lingkungan dan ketahanan pangan, mahasiswa juga menjalankan, GENTARKAN (Gerakan Tabur Benih Ikan): Penebaran 500 benih ikan nilem di Sungai Kering dan edukasi pelestarian ekosistem sungai.KARSA (Kedaulatan Pangan dan Restorasi Karbon): Ajakan menanam pangan lokal di pekarangan rumah sekaligus edukasi pengurangan jejak karbon rumah tangga.

Program-program ini sesuai kebutuhan warga. Mahasiswa tak hanya memberi materi, tapi juga turun langsung ke lapangan,” ungkap Atik, perwakilan Kelompok Wanita Tani dan PKK Kedungpoh.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas IPB University, antara lain FMIPA, Fakultas Kehutanan, FEMA, Fakultas Peternakan, FPIK, dan Sekolah Bisnis.

Melalui KKN ini, para mahasiswa tak hanya menerapkan ilmu, tetapi juga meninggalkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

