TANGERANG - Model memperagakan koleksi kolaborasi terbaru LAKON Indonesia bersama dua desainer asal Prancis, Victor Clavelly dan Heloise Bouchot, bertema URUB dalam JF3 Fashion Festival ke-21 yang berlangsung di Summarecon Mall Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (30/7/2025).

Memasuki dekade ketiganya, JF3 Fashion Festival mengusung tema “Recrafted: A New Vision”, yang menjadi simbol semangat baru dalam merespons dinamika dunia mode. Festival ini mendorong para desainer untuk menembus batas kreativitas, berinovasi, dan bertransformasi tanpa meninggalkan akar budaya, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam industri fashion.

Penasihat JF3 sekaligus pendiri LAKON Indonesia, Thresia Mareta, menegaskan bahwa fashion memiliki makna yang lebih luas dari sekadar pakaian. “Fashion mencakup bahasa, warisan, seni, norma, etika, dan ilmu. Agar tradisi tetap hidup, ia harus terus berkembang,” ujarnya. Ia menambahkan, JF3 menjadi ruang kolaboratif yang mendorong inovasi dan perubahan di industri mode Tanah Air.

JF3 Fashion Festival 2025 digelar dalam dua sesi, yakni pada 24–27 Juli di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli–2 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Sebanyak 45 desainer dan jenama lokal ambil bagian dalam perhelatan ini, termasuk Howard Laurent, Adrie Basuki, Sofie, Hartono Gan, Ernesto Abram, LAKON Indonesia, Metamorph by Zack, Be Spoke, Brilianto, dan Future Loundry.

(Arif Julianto/okezone)