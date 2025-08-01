...

Rekonsep Mal Dimulai, Brand Lokal dan Nasional Diperkuat Tahun Depan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 01 Agustus 2025 23:40 WIB
Pengunjung beraktivitas di Pusat Perbelanjaan Cibubur Juntion, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Rekonsep ini merupakan bagian dari proses peremajaan menyeluruh yang dijadwalkan mulai kuartal IV tahun ini.
JAKARTA - Pengunjung beraktivitas di Pusat Perbelanjaan Cibubur Juntion, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).
 
Cibubur Junction, mal yang dikelola PT Lippo Malls Indonesia (LMI), memulai langkah strategis dengan melakukan rekonsep tenancy mix guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat yang terus berubah.
 
Langkah ini ditandai dengan masuknya sejumlah tenant baru seperti OH!SOME, Informa, Chatime, dan ACS, serta evaluasi menyeluruh terhadap brand yang sudah ada. Penataan ulang tenant dilakukan agar selaras dengan target pasar dan meningkatkan daya saing mal.
 
Rekonsep ini merupakan bagian dari proses peremajaan menyeluruh yang dijadwalkan mulai kuartal IV tahun ini. Fokusnya mencakup penyegaran tenant di kategori F&B, fashion, hingga hiburan, serta penguatan brand-brand lokal nasional.

(Aldhi Chandra Setiawan)

