BALIKPAPAN - Direktur Utama Arsari Group, Hashim S. Djojohadikusumo bersama Wakil Direktur Utama PT ITCI, Aryo P. S. Djojohadikusumo, Direktur Utama PT Arsari Tirta Pradana Willie Smits dan Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud saat kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Balikpapan di Kalimantan Timur, Jumat (1/8/2025).

Ketersediaan air bersih di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi prioritas seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan kota. Untuk menjawab kebutuhan ini, Arsari Group melalui PT Arsari Tirta Pradana (ATP) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Balikpapan guna memastikan pasokan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan PT Arsari Tirta Pradana, di mana ATP akan menyuplai air bersih dari Bendungan Arsari.

(Arif Julianto/okezone)