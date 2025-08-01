...

Pernak-Pernik HUT RI ke-80 Mulai Ramai di Pasar Jatinegara, Omzet Pedagang Turun

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 01 Agustus 2025 14:21 WIB
Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
A A A
JAKARTA  - Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). Menjelang 17 Agustus, penjualan atribut merah putih seperti bendera, umbul-umbul, pakaian, dan topi kembali marak.
 
Harga pernak-pernik dijual bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenis barang. Meski permintaan mulai meningkat, sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omzet dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dulu bisa sampai Rp2 juta per hari, sekarang paling ratusan ribu.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Cari Berita Lain Di Sini