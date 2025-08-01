JAKARTA - Pedagang melayani pembeli pernak-pernik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). Menjelang 17 Agustus, penjualan atribut merah putih seperti bendera, umbul-umbul, pakaian, dan topi kembali marak.

Harga pernak-pernik dijual bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenis barang. Meski permintaan mulai meningkat, sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omzet dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dulu bisa sampai Rp2 juta per hari, sekarang paling ratusan ribu.

(Arif Julianto/okezone)