TANGERANG - Head of Go To Market Bank Saqu Marcella Pravinta (dua dari kanan) bersama (ki-ka): Mentorship & Supporting Development Dept. Head Yayasan Astra Daniel Harbianto, Founder Imago Raw Honey - UMKM Binaan Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra Henry dan Co-founder Eucalie Organics dan finalis Bank Saqu Solopreneur Academy 2024 Imelda R, saat acara Astra Financial Talk, di GIIAS 2025, ICE BSD, Jumat (1/8/2025).

Bank Saqu dan Yayasan Astra berkolaborasi dalam sesi Astra Financial Talk yang mengangkat tema "Pentingnya Manajemen Keuangan yang Terdigitalisasi".

Melalui tema ini, keduanya mendorong para solopreneur dan UMKM yang baru merintis untuk memanfaatkan menggunakan teknologi digital dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan finansial secara bijak.

(Arif Julianto/okezone)