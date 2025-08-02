JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari penjara Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). Tom bebas setelah mendapatkan abolisi dari presiden Prabowo Subianto.

Istri Tom Lembong yang mendampingi sang suami keluar dari penjara tampak bahagia sambil berpelukan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menemani sahabatnya, Tom Lembong

Tom Lembong dibebaskan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi, yakni penghapusan seluruh akibat hukum atas putusan pengadilan yang telah dijalankan. Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Presiden setelah DPR menyetujui Surat Presiden Nomor R‑43/Pres/07/2025 pada 30 Juli 2025.

Adapun, Tom sebelumnya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula. Ia telah divonis bersalah dan dihukum penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara di Pengadilan tingkat pertama.

(Yudistiro Pranoto/iNews)