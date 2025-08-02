...

Didampingi Keluarga dan Sahabat, Tom Lembong Tinggalkan Rutan Cipinang

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Sabtu 02 Agustus 2025 01:39 WIB
Mantan Menteri Perdagangan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari penjara Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Mantan Menteri Perdagangan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari penjara Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Mantan Menteri Perdagangan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari penjara Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Mantan Menteri Perdagangan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari penjara Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
Mantan Menteri Perdagangan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari penjara Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat 1 8 2025 .
A A A
JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bebas dari penjara Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). Tom bebas setelah mendapatkan abolisi dari presiden Prabowo Subianto.
 
Istri Tom Lembong yang mendampingi sang suami keluar dari penjara tampak bahagia sambil berpelukan.  
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menemani sahabatnya, Tom Lembong
 
Tom Lembong dibebaskan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi, yakni penghapusan seluruh akibat hukum atas putusan pengadilan yang telah dijalankan. Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Presiden setelah DPR menyetujui Surat Presiden Nomor R‑43/Pres/07/2025 pada 30 Juli 2025.
 
Adapun, Tom sebelumnya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula. Ia telah divonis bersalah dan dihukum penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara di Pengadilan tingkat pertama.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Rakernas Perindo 2025: Hary Tanoe Tekankan Integritas, Kualitas, dan Pengabdian Politik

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Partai Perindo Gelar Konferensi Pers Jelang Rakernas dan Syukuran HUT ke-11

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Antrean Panjang Lansia saat Pendaftaran Kartu Layanan Gratis di CFD Jakarta

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Nuansa Halloween Hiasi Pedestrian Sudirman

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Tiga Suara Indonesia untuk Perdamaian Dunia: Jusuf Kalla, Nasaruddin, dan Arsjad

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Wamenhut Rohmat Marzuki Dorong Kolaborasi Pulihkan Hutan Indonesia

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Cari Berita Lain Di Sini