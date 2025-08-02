JAKARTA - Pekerja berdiri dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan. IHSG naik 53,43 poin atau 0,71 persen ke 7.537,77.
Pada penutupan perdagangan, Jumat (1/8/2025), terdapat 382 saham menguat, 266 saham melemah dan 308 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 27,6 miliar saham yang diperdagangkan.
(Aldhi Chandra Setiawan)
