IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.537

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 02 Agustus 2025 01:36 WIB
JAKARTA - Pekerja berdiri dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan. IHSG naik 53,43 poin atau 0,71 persen ke 7.537,77.
 
Pada penutupan perdagangan, Jumat (1/8/2025), terdapat 382 saham menguat, 266 saham melemah dan 308 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 27,6 miliar saham yang diperdagangkan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

