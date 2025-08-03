...

K.Will Guncang Indonesia Arena Lewat Please Don?t dan Deretan Lagu Populer di KOSTCON 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 03 Agustus 2025 15:06 WIB
Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu 2 8 2025 .
Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu 2 8 2025 .
Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu 2 8 2025 .
Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu 2 8 2025 .
Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu 2 8 2025 .
Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu 2 8 2025 .
A A A
JAKARTA - Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't  sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/8/2025). 
 
Solois asal Korea Selatan K.Will memenuhi permintaan penggemar dengan membawakan lagu "Please Don't" atau yang dalam bahasa Koreanya berjudul "Ireojima Jebal".
 
Lagu itu dibawakan oleh K.Will untuk menutup sesi dari penampilannya dalam konser musik KOSTCON 2025. Ia seakan sengaja menyiapkan lagu itu sebagai penutup karena mengetahui antusiasme penggemar dari Indonesia begitu tinggi, termasuk pembuatan musik video (MV) untuk lagunya.
 
Banyak penonton juga kerap meneriakkan penyanyi kelahiran 1981 itu untuk menyanyikan "Please Don't" selama konser berlangsung. Suara gemuruh memenuhi venue ketika musik di putar.
 
Selain Please Don't Lagu lain yang dibawakan K.Will dalam acara yakni "Love Blossom" sebagai pembuka penampilannya, dilanjutkan dengan "All I Have is My Heart", "Beautiful Moment" dari drama hit berjudul "The True Beauty" dan "Talk Love" yang menjadi ost drama "Touch Your Heart".

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Cari Berita Lain Di Sini