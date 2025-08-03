JAKARTA - Penyanyi Solois K.Will tampil membawakan lagu berjudul Please Don't sebagai ucapan terima kasih atas dukungan penggemar dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Solois asal Korea Selatan K.Will memenuhi permintaan penggemar dengan membawakan lagu "Please Don't" atau yang dalam bahasa Koreanya berjudul "Ireojima Jebal".

Lagu itu dibawakan oleh K.Will untuk menutup sesi dari penampilannya dalam konser musik KOSTCON 2025. Ia seakan sengaja menyiapkan lagu itu sebagai penutup karena mengetahui antusiasme penggemar dari Indonesia begitu tinggi, termasuk pembuatan musik video (MV) untuk lagunya.

Banyak penonton juga kerap meneriakkan penyanyi kelahiran 1981 itu untuk menyanyikan "Please Don't" selama konser berlangsung. Suara gemuruh memenuhi venue ketika musik di putar.

Selain Please Don't Lagu lain yang dibawakan K.Will dalam acara yakni "Love Blossom" sebagai pembuka penampilannya, dilanjutkan dengan "All I Have is My Heart", "Beautiful Moment" dari drama hit berjudul "The True Beauty" dan "Talk Love" yang menjadi ost drama "Touch Your Heart".

(Arif Julianto/okezone)