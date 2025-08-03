...

Heize Ajak Penonton Tenggelam dalam Nuansa Patah Hati Lewat OST Drama di KOSTCON 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 03 Agustus 2025 15:11 WIB
Penampilan Heize saat membawakan lagu Can You See My Heart sebagai lagu penyerta ost dari drama ?Hotel Del Luna? dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Sabtu 2 8 2025 .
JAKARTA - Penampilan Heize saat membawakan lagu Can You See My Heart sebagai lagu penyerta (ost) dari drama “Hotel Del Luna” dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Sabtu (2/8/2025).

 
Solois Heize mengajak penonton KOSTCON 2025 galau bersama dengan menyanyikan lagu penyerta (ost) dari beberapa drama hit asal Korea Selatan seperti “Hotel Del Luna” dan “Queen of Tears”.
 
Heize membuka penampilannya dengan lagu “The Last”. Setelah membawakan lagu itu, ia menyapa para penggemar dan terus mengucapkan terima kasih karena antusias penggemar yang luar biasa.
 
Heize mengaku bahagia bisa ikut dalam konser itu, bahkan memuji para penggemarnya sebagai orang-orang yang lebih cantik.
 
Sebagai penyanyi yang dikenal pintar membawakan lagu dengan nuansa patah hati, Heize tentu saja memukau penonton yang hadir dengan “Can You See My Heart”. Lagu itu dinyanyikannya untuk drama “Hotel Del Luna” yang dirilis tahun 2019 dan dimainkan oleh IU dan Yeo Jin Goo.

(Arif Julianto/okezone)

