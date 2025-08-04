JAKARTA - Petugas kesehatan memeriksa kondisi gigi siswa saat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SD Negeri 2 Cideng, Jakarta, Senin (4/8/2025). Pemerintah mulai melaksanakan program CKG Sekolah serentak dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53 juta peserta didik mengikuti program CKG di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan tumbuh kembang.

Peluncuran CKG sekolah ini berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah/madrasah/pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang.

Cek kesehatan yang dilakukan meliputi skrining gigi, telinga, mata, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, kebugaran. Sementara untuk kebugaran siswa akan di tes fisik lari di papan.

Setelah melakukan peninjauan, Abdul menyampaikan program ini bertujuan untuk membangun kebiasaan dan budaya hidup sehat di kalangan anak-anak sejak dini. Dengan pemeriksaan kesehatan ini maka masalah kesehatan anak dapat diketahui sejak dini.

