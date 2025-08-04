...

Deteksi Dini Kesehatan Siswa, Pemerintah Gelar Cek Kesehatan Gratis Serentak

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 04 Agustus 2025 17:08 WIB
Petugas kesehatan memeriksa kondisi gigi siswa saat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis CKG Sekolah di SD Negeri 2 Cideng, Jakarta, Senin 4 8 2025 .
Pemerintah mulai melaksanakan program CKG Sekolah serentak dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53 juta peserta didik mengikuti program CKG di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan tumbuh kembang.
Pemerintah mulai melaksanakan program CKG Sekolah serentak dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53 juta peserta didik mengikuti program CKG di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan tumbuh kembang.
Pemerintah mulai melaksanakan program CKG Sekolah serentak dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53 juta peserta didik mengikuti program CKG di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan tumbuh kembang.
Pemerintah mulai melaksanakan program CKG Sekolah serentak dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53 juta peserta didik mengikuti program CKG di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan tumbuh kembang.
Pemerintah mulai melaksanakan program CKG Sekolah serentak dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53 juta peserta didik mengikuti program CKG di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan tumbuh kembang.
A A A

JAKARTA - Petugas kesehatan memeriksa kondisi gigi siswa saat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SD Negeri 2 Cideng, Jakarta, Senin (4/8/2025). Pemerintah mulai melaksanakan program CKG Sekolah serentak dengan target pada tahun 2025 sebanyak 53 juta peserta didik mengikuti program CKG di seluruh Indonesia sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan tumbuh kembang.

 
Peluncuran CKG sekolah ini berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah/madrasah/pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang.
 
Cek kesehatan yang dilakukan meliputi skrining gigi, telinga, mata, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, kebugaran. Sementara untuk kebugaran siswa akan di tes fisik lari di papan.
 
Setelah melakukan peninjauan, Abdul menyampaikan program ini bertujuan untuk membangun kebiasaan dan budaya hidup sehat di kalangan anak-anak sejak dini. Dengan pemeriksaan kesehatan ini maka masalah kesehatan anak dapat diketahui sejak dini.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Cari Berita Lain Di Sini