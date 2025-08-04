...

Menpora Dito Tinjau Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26 Jaktim

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 04 Agustus 2025 17:17 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meninjau Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin 4 8 2025 .
Acara peluncuran ini akan berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah madrasah pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Salah satunya di SMKN 26 Jakarta Timur.
Pemerintah memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis CKG Sekolah pada Senin, 4 Agustus 2025.
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meninjau Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (4/8/2025).

 
Pemerintah memulai pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah pada Senin, 4 Agustus 2025.
 
Acara peluncuran ini akan berlangsung serentak di 12 lokasi sekolah/madrasah/pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Salah satunya di SMKN 26 Jakarta Timur.
 
Program ini bertujuan mewujudkan anak sehat menuju Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, serta tes kebugaran. Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang juga disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
 
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo turut hadir dalam kegiatan kickoff CKG di SMKN 26 Jakarta Timur.

Cari Berita Lain Di Sini