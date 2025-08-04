...

Antusiasme Murid MIN 8 Jaksel Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Senin 04 Agustus 2025 17:17 WIB
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto turut hadir dalam kegiatan kickoff CKG di MIN 8 Jakarta Selatan.
Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, serta tes kebugaran. Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang juga disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
Sejumlah murid mengikuti program Cek Kesehatan Gratis CKG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN 8 Jakarta Selatan, Senin 4 8 2025 .
Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, serta tes kebugaran. Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang juga disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
Sejumlah murid mengikuti program Cek Kesehatan Gratis CKG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN 8 Jakarta Selatan, Senin 4 8 2025 .
Sejumlah murid mengikuti program Cek Kesehatan Gratis CKG di Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN 8 Jakarta Selatan, Senin 4 8 2025 .
JAKARTA - Sejumlah murid mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025). Program yang baru diluncurkan Presiden Prabowo ini bertujuan mewujudkan anak sehat menuju Indonesia Emas 2045.
 
Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, serta tes kebugaran. Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang juga disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
 
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto turut hadir dalam kegiatan kickoff CKG di MIN 8 Jakarta Selatan.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

