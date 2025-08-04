JAKARTA - Sejumlah murid mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 8 Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025). Program yang baru diluncurkan Presiden Prabowo ini bertujuan mewujudkan anak sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, serta tes kebugaran. Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang juga disertai edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto turut hadir dalam kegiatan kickoff CKG di MIN 8 Jakarta Selatan.

(Yudistiro Pranoto/iNews)