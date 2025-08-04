JAKARTA - Model memperagakan koleksi busana dari Ernesto Abram pada acara Jakarta Fashion and Food Festival (JF3), Senin (4/8/2025).

Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) kembali hadir pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2025, menampilkan berbagai desainer ternama tanah air dengan kekayaan tema dan inspirasi. Salah satu yang patut dinantikan adalah penampilan desainer muda berbakat Ernesto Abram, yang kembali mengusung koleksi bertema patriotisme dan nasionalisme dalam gaya yang khas: perpaduan elemen futuristik, kontemporer, tradisional, dan avant-garde.

Koleksi terbaru Ernesto Abram tahun ini menjadi wujud semangat transformasi, keberanian, dan kebebasan berekspresi. Melalui pendekatan visual yang berani dan konsep artistik yang mendalam, Ernesto menyajikan interpretasi nasionalisme modern yang relevan bagi generasi muda Indonesia—sebuah upaya menghidupkan kembali semangat cinta tanah air lewat medium fashion yang berbicara dalam bahasa global.

"Ini bukan hanya koleksi busana, tapi juga bentuk perayaan kehidupan hari ini sekaligus refleksi tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, menjaga kedaulatan di tengah tantangan global yang semakin kompleks," ujar Ernesto. “Saya ingin menyampaikan bahwa cinta tanah air bisa ditunjukkan dengan banyak cara, termasuk melalui fashion yang berkarakter kuat dan berpikiran maju.”

Karya-karya Ernesto menampilkan siluet tegas, detail eksperimental, serta eksplorasi material dan teknik yang mencerminkan keberanian untuk mendobrak batas. Penggabungan elemen tradisional seperti motif dan tekstur khas Indonesia, disandingkan dengan struktur futuristik, menciptakan sebuah narasi visual yang kuat seolah menggambarkan pertahanan terakhir dan batas akhir identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

Melalui koleksi ini, Ernesto Abram mengajak publik untuk bersama menghadapi tantangan zaman, menjaga nilai-nilai luhur bangsa, dan merayakan kebebasan ekspresi dalam semangat nasionalisme modern.

Penampilan Ernesto Abram dijadwalkan pada Minggu, 27 Juli 2025, pukul 16:30 WIB di panggung utama JF3 Fashion Festival, Summarecon Mall Kelapa Gading.

(Arif Julianto/okezone)