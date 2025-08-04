NUSANTARA – Sejumlah model internasional dari berbagai negara tampil memukau dalam peragaan busana bertajuk Eco Fashion Nusantara yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (2/8/2025). Acara ini diprakarsai oleh Indonesian Diaspora Network (IDN) Global, sebagai bagian dari rangkaian Kongres Diaspora Indonesia ke-8, yang sekaligus menjadi panggung diplomasi budaya untuk memperkuat posisi IKN sebagai kota terbuka, inklusif, dan berwawasan global.

Model dari Australia, Kolombia, Chile, Amerika Serikat, Sudan, Kenya, Belanda hingga Rusia berlenggak-lenggok di atas panggung, mengenakan koleksi busana karya tujuh desainer diaspora yang mengusung semangat keberlanjutan. Keberagaman para model ini tidak hanya mempercantik peragaan, tetapi juga menyiratkan pesan penting: IKN adalah kota yang dibentuk oleh kolaborasi global lintas budaya dan bangsa.

Tujuh koleksi yang ditampilkan mengusung konsep slow fashion, dengan penggunaan bahan alami, teknik tradisional, serta pewarnaan ramah lingkungan. Koleksi tersebut antara lain Maharani Persada by Essy Masita, Gee Batik by Sugeng Waskito, Ms Bella Collection by Grace Isybella, Kebaya House by MS Hadi Collection, Carousel Brides by Jennifer Flory, Javabor by Tyas Dani x Griya Godong, dan Abel Couture by Abel Collections.

Presiden IDN Global, Sulistyawan Wibisono, menyampaikan bahwa peragaan busana ini merupakan bentuk nyata kepedulian diaspora terhadap pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Kami ingin menunjukkan bahwa kami mendukung dan mengawal Nusantara sebagai kota ramah lingkungan. Tidak hanya soal transportasi atau energi, tapi juga gaya hidup – termasuk fesyen – yang tidak merusak alam,” ujarnya.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut hadir dan memberikan apresiasi atas kontribusi diaspora Indonesia melalui kegiatan yang penuh makna tersebut.

Tidak ada kata lain kecuali terima kasih kepada diaspora Indonesia dan IDN Global yang telah memanfaatkan IKN sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Diaspora ini,” ucapnya.

Eco Fashion Nusantara tak sekadar pertunjukan busana, melainkan simbol komitmen terhadap keberlanjutan dan inklusivitas. Dari pemilihan bahan hingga keterlibatan model lintas negara, acara ini menegaskan arah IKN sebagai kota masa depan yang tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dengan semangat kolaboratif dan kesadaran ekologis.

(Armydian Kurniawan)