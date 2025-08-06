JAKARTA - Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) berbincang dengan para Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) dan Ibnu Basuki Widodo (kanan) dalam konferensi pers capaian Kinerja KPK Semester I 2025 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Selama triwulan I dan II tahun 2025 KPK berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp394,26 miliar melalui asset recovery, serta menangani 43 penyidikan, 46 penuntutan, perkara yang berkekuatan hukum tetap/Inkrah sebanyak 31 perkara, dan mengeksekusi 35 perkara korupsi.

