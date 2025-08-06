...

Paparan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Semester I Tahun 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 06 Agustus 2025 20:58 WIB
Ketua KPK Setyo Budiyanto kiri berbincang dengan para Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tengah dan Ibnu Basuki Widodo kanan dalam konferensi pers capaian Kinerja KPK Semester I 2025 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 6 8 2025 .
Selama triwulan I dan II tahun 2025 KPK berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp394,26 miliar melalui asset recovery, serta menangani 43 penyidikan, 46 penuntutan, perkara yang berkekuatan hukum tetap Inkrah sebanyak 31 perkara, dan mengeksekusi 35 perkara korupsi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto kedua kiri bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kanan , Ibnu Basuki Widodo kiri , dan Fitroh Rohcahyanto kedua kanan berfoto bersama dalam konferensi pers capaian Kinerja KPK Semester I 2025 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 6 8 2025 .
JAKARTA - Ketua KPK Setyo Budiyanto (kiri) berbincang dengan para Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) dan Ibnu Basuki Widodo (kanan) dalam konferensi pers capaian Kinerja KPK Semester I 2025 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 
 
Selama triwulan I dan II tahun 2025 KPK berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp394,26 miliar melalui asset recovery, serta menangani 43 penyidikan, 46 penuntutan, perkara yang berkekuatan hukum tetap/Inkrah sebanyak 31 perkara, dan mengeksekusi 35 perkara korupsi.

(Arif Julianto/okezone)

