Dugaan Korupsi Proyek JTTS, KPK Tahan Dua Mantan Pejabat PT Hutama Karya

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 06 Agustus 2025 21:08 WIB
Mantan Direktur Utama PT Hutama Karya HK Persero Bintang Perbowo kedua kanan bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK Persero M Rizal Sutjipto kedua kiri dikawal petugas KPK saat dihadirkan sebagai tersangka pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 6 8 2025 .
KPK menahan dua tersangka yaitu mantan Dirut PT HK Persero Bintang Perbowo dan mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK Persero M Rizal Sutjipto terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera JTTS tahun anggaran 2018-2020, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp205,14 miliar.
JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) (Persero) Bintang Perbowo (kedua kanan) bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK (Persero) M Rizal Sutjipto (kedua kiri) dikawal petugas KPK saat dihadirkan sebagai tersangka pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 
 
KPK menahan dua tersangka yaitu mantan Dirut PT HK (Persero) Bintang Perbowo dan mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK (Persero) M Rizal Sutjipto terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018-2020, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp205,14 miliar. 

(Arif Julianto/okezone)

