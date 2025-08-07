...

Tampang Lisa Mariana usai Jalani Tes DNA di Bareskrim

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 07 Agustus 2025 16:23 WIB
Senyum sumringah selebgram Lisa Mariana usai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
Senyum sumringah selebgram Lisa Mariana usai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
Senyum sumringah selebgram Lisa Mariana usai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
Senyum sumringah selebgram Lisa Mariana usai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
Senyum sumringah selebgram Lisa Mariana usai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
A A A
JAKARTA - Senyum sumringah selebgram Lisa Mariana usai menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
 
Lisa telah mengambil sampel untuk tes DNA. Tes DNA dilakukan dengan mengambil sampel darah hingga air liur dari Lisa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
 
Selain itu, Lisa Mariana berharap agar tes DNA yang dilaksanakan di Bareskrim Polri tidak ada yang direkayasa.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

Cari Berita Lain Di Sini