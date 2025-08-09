...

KPK Tahan Bupati Kolaka Timur Usai OTT Dugaan Suap Proyek RSUD Rp126,3 Miliar

iNews Media Group, Jurnalis · Sabtu 09 Agustus 2025 12:46 WIB
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu depan kedua kanan bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kanan memberikan keterangan terkait penahanan tersangka Bupati Kolaka Timur Abdul Azis kedua kanan belakang dan sejumlah tersangka lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu 9 8 2025 dini hari.
KPK menahan lima tersangka pasca OTT terkait kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz.
JAKARTA - Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (depan kedua kanan) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan) memberikan keterangan terkait penahanan tersangka Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (kedua kanan belakang) dan sejumlah tersangka lainnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari. 
 
KPK menahan lima tersangka pasca OTT terkait kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD di Kolaka Timur Andi Lukman Hakim, PPK proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur Ageng Dermanto, pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) Deddy Karnady dan KSO PT PCP Arif Rahman dengan mengamankan barang bukti sebesar Rp200 juta dari nilai proyek sebesar Rp126,3 miliar. 
 
Foto : IMG/Nur Khabibi

(iNews Media Group)

