JAKARTA - Sejumlah siswa mengikuti Kompetisi Nasional Tes Kemampuan Akademik di Jakarta.

Masuk sekolah unggulan jadi impian banyak siswa dan juga orang tua. Alasannya sederhana, sekolah-sekolah ini biasanya punya fasilitas yang keren, guru-guru yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang mendorong siswa buat terus berkembang.

Tapi, agar bisa tembus ke sekolah seperti itu, jelas bukan hal mudah. Persaingannya ketat, apalagi tesnya pun tidak main-main. Maka, penting untuk mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari. Bukan hanya soal pelajaran saja, tapi juga mental dan strategi belajarnya.

Melihat pentingnya hal tersebut, Bintang Pelajar sebagai lembaga pendidikan yang telah berpengalaman selama lebih dari tiga dekade, menggelar Kompetisi Nasional Tes Kemampuan Akademik (KENAL TKA) 2025.

Ajang ini bertujuan untuk mengajak siswa dari seluruh Indonesia mengikuti latihan Tes Kemampuan Akademik secara terstruktur dan profesional, sebagai persiapan menghadapi seleksi masuk sekolah unggulan.

Kompetisi ini juga diselenggarakan sebagai dukungan terhadap implementasi Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, yang menjadi acuan kebijakan nasional dalam pengukuran kemampuan akademik siswa secara lebih objektif dan merata.

Ajang ini sudah mendapatkan dukungan dan rekomendasi dari sejumlah dinas pendidikan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat hingga Kepulauan Riau.

Kompetisi ini bukan hanya untuk menguji siswa secara individu, tetapi juga untuk mengukur kesiapan sekolah dalam membina siswa menghadapi seleksi nasional. Kemudian, meningkatkan motivasi berprestasi siswa dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Termasuk, mempercepat pencapaian kebijakan pendidikan nasional, serta, membangun kolaborasi strategis sekolah, orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah.

(Arif Julianto/okezone)