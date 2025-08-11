JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan sambutan dalam acara Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Pengurus Besar (PB) Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (Jatma Aswaja) menggelar Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus memupuk persatuan umat dalam bingkai NKRI.

Selain zikir, acara juga diisi dengan Ikrar Bela Negara yang dipimpin tokoh lintas agama. Ikrar tersebut menjadi simbol nyata toleransi dan persaudaraan antarumat beragama.

(Aldhi Chandra Setiawan)