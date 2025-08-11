...

Ribuan Umat Muslim Padati Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 11 Agustus 2025 01:26 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan sambutan dalam acara Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu 10 8 2025 .
Sekretaris Jenderal PB Jatma Aswaja KH A Helmy Faishal Zaini.
Ketua Umum PB Jatwa Asmaja Luthfi bin Yahya.
Selain zikir, acara juga diisi dengan Ikrar Bela Negara yang dipimpin tokoh lintas agama.
Selain zikir, acara juga diisi dengan Ikrar Bela Negara yang dipimpin tokoh lintas agama. Ikrar tersebut menjadi simbol nyata toleransi dan persaudaraan antarumat beragama.
Pengurus Besar PB Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah Jatma Aswaja menggelar Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Selain zikir, acara juga diisi dengan Ikrar Bela Negara yang dipimpin tokoh lintas agama. Ikrar tersebut menjadi simbol nyata toleransi dan persaudaraan antarumat beragama.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus memupuk persatuan umat dalam bingkai NKRI.
JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan sambutan dalam acara Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (10/8/2025).
 
Pengurus Besar (PB) Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (Jatma Aswaja) menggelar Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus memupuk persatuan umat dalam bingkai NKRI.
 
Selain zikir, acara juga diisi dengan Ikrar Bela Negara yang dipimpin tokoh lintas agama. Ikrar tersebut menjadi simbol nyata toleransi dan persaudaraan antarumat beragama.

(Aldhi Chandra Setiawan)

