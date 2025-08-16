...

80 Tahun Merdeka, Bluebird Perlihatkan Transformasi Layanan lewat Konvoi Armada

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 16 Agustus 2025 19:27 WIB
Sejumlah armada Bluebird mengikuti Konvoi transformasi layanan Bluebird di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu 16 8 2025 .
JAKARTA - Sejumlah armada Bluebird mengikuti Konvoi transformasi layanan Bluebird di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).
 
Merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Bluebird Group menghadirkan momen bersejarah melalui konvoi transformasi layanan yang dipimpin oleh armada ikonik Holden Torana - armada pertama Bluebird, diikuti oleh Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan Cititrans. Sebagai brand asli Indonesia yang telah hadir lebih dari lima dekade, konvoi melintasi jalan-jalan utama Jakarta ini menjadi simbol perjalanan panjang Bluebird yang tumbuh bersama bangsa, mengantar masyarakat di berbagai momen penting, dan menjadi saksi berbagai fase bersejarah Indonesia.
 
Perjalanan ini dilakukan  oleh para pengemudi dengan masa kerja panjang - sebagian telah mengabdi puluhan tahun dan menjadi garda terdepan menjaga kualitas dan konsistensi layanan dari masa ke masa. Kehadiran mereka di balik kemudi tidak hanya membawa armada, tetapi juga membawa cerita pengabdian dan kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.
 
Melalui momen ini, Bluebird menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi agar tetap relevan di setiap zaman, menghadirkan layanan mobilitas terintegrasi mulai dari taksi, shuttle, hingga bus, dengan akses yang mudah, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

