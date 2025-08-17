JAKARTA - Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi (kanan) menerima piagam dari Senior Manager Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Triyono saat Penganugerahan Rekor MURI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Grab Indonesia memperingati 10 tahun perjalanannya dengan menyelenggarakan perayaan bertajuk 1080 Grab Indonesia: Semua Bisa Berdaya, Semua Bisa Sejahtera, yang melibatkan ribuan mitra pengemudi dari Aceh hingga Papua. Melalui perayaan tersebut, Grab Indonesia bersama para mitra pengemudi berhasil memecahkan rekor Lomba Menghias Tumpeng secara Seri oleh Pengemudi Ojek Daring Terbanyak dan meraih anugerah dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

(Isra Triansyah)