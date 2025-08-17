...

Bendera Merah Putih Dibawa Menuju Istana Merdeka Menggunakan Kereta Kencana

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 17 Agustus 2025 13:48 WIB
JAKARTA - Purnapaskibraka Duta Pancasila 2024 membawa Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi diantar menggunakan Kereta Kencana menuju Istana Merdeka di Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
 
Purnapaskibraka Duta Pancasila 2024 membawa Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi menuju Istana Merdeka dengan diiringi kirab pasukan berkuda dan marching band.
 
Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.
 
Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini