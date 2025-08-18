BANDUNG - Penampilan penyanyi dan pianis muda Angelique Kezia Chandra pada konser piano tunggal bertajuk Mnemosyne : The Artistic Showcase of "The Hidden Memory" di Gedung Bumi Silih Asih, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/8/2025).

Konser tunggal Angelique diulang tahunnya ke-17 ini merupakan pertunjukan artistik dari kisah aslinya yang telah dipelajari sepanjang hidupnya, "The Hidden Memory", diceritakan melalui animasi yang disuarakan oleh musik, bahasa emosi. Angelique yang telah berprestasi di berbagai komperisi piano nasional ini merancang pertunjukkan tersebut sebagai karya berkelanjutan yang dipisahkan dan dimainkan dalam tujuh bagian di antara pertunjukan utama.

(Arif Julianto/okezone)