SULAWESI SELATAN - Sejumlah peserta melakukan pembentangan Bendera Merah Putih raksasa di Jembatan Kembar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Minggu (17/8/2025). Pembentangan bendera berukuran 20 meter kali 15 meter yang digelar oleh Komunitas Pemerhati Aliran Sungai Celebes bersama Indonesia Off-Road Federation (IOF) Pengcab Gowa tersebut merupakan puncak rangkaian kegiatan Susur Sungai Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

(Maman Sukirman)