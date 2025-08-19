...

Meriahkan HUT ke-80 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Dibentangkan

Maman Sukirman, Jurnalis · Selasa 19 Agustus 2025 20:36 WIB
Sejumlah peserta melakukan pembentangan Bendera Merah Putih raksasa di Jembatan Kembar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Minggu 17 8 2025 .
Sejumlah peserta melakukan pembentangan Bendera Merah Putih raksasa di Jembatan Kembar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Minggu 17 8 2025 .
Sejumlah peserta melakukan pembentangan Bendera Merah Putih raksasa di Jembatan Kembar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Minggu 17 8 2025 .
Sejumlah peserta melakukan pembentangan Bendera Merah Putih raksasa di Jembatan Kembar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Minggu 17 8 2025 .
A A A
SULAWESI SELATAN - Sejumlah peserta melakukan pembentangan Bendera Merah Putih raksasa di Jembatan Kembar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Minggu (17/8/2025). Pembentangan bendera berukuran 20 meter kali 15 meter yang digelar oleh Komunitas Pemerhati Aliran Sungai Celebes bersama Indonesia Off-Road Federation (IOF) Pengcab Gowa tersebut merupakan puncak rangkaian kegiatan Susur Sungai Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

(Maman Sukirman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Hari Raya Galungan: Umat Hindu Gelar Persembahyangan di Pura Amerta Jati

Hari Raya Galungan: Umat Hindu Gelar Persembahyangan di Pura Amerta Jati

Saksi CMNP Dinilai Kuatkan Posisi MNC, Hotman Tegaskan Gugatan NCD Tak Bisa Diulang

Saksi CMNP Dinilai Kuatkan Posisi MNC, Hotman Tegaskan Gugatan NCD Tak Bisa Diulang

Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan

Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan

Pembenahan Supir Angkot JakLingko untuk Tingkatkan Keselamatan dan Layanan

Pembenahan Supir Angkot JakLingko untuk Tingkatkan Keselamatan dan Layanan

Kolaborasi dengan Cinema XXI Permudah Pembelian Tiket Bioskop dalam Satu Aplikasi

Kolaborasi dengan Cinema XXI Permudah Pembelian Tiket Bioskop dalam Satu Aplikasi

Kejuaraan Bulu Tangkis POPNAS 2025 Wadah Pembinaan Atlet Muda Indonesia

Kejuaraan Bulu Tangkis POPNAS 2025 Wadah Pembinaan Atlet Muda Indonesia

Transformasi SDM dan Budaya Kerja, Perusahaan Makanan Raih Penghargaan Nasional

Transformasi SDM dan Budaya Kerja, Perusahaan Makanan Raih Penghargaan Nasional

Dukung Asta Cita Presiden, PNM Salurkan Beasiswa untuk Masa Depan Pendidikan Anak Nasabah

Dukung Asta Cita Presiden, PNM Salurkan Beasiswa untuk Masa Depan Pendidikan Anak Nasabah

Cari Berita Lain Di Sini