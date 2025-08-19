JAKARTA - Warga mengikuti lomba panjat pinang yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 RI di Kalimalang, Jakarta Timur, Minggu (17/8/2025).

Panjat Pinang menjadi salah satu ciri khas lomba yang selalu hadir memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia di kawasan Kalimalang. Uniknya, lomba panjat pinang disini dilakukan di atas aliran kalimalang yang arus airnya cukup deras.

Perlombaan ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga simbol perjuangan, kerja sama, dan kebersamaan masyarakat.

(Aldhi Chandra Setiawan)