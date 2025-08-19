JAKARTA - Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo melakukan penilaian lomba menggambar di SDN Menteng 01, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

MNC Peduli turut memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) dengan melakukan berbagai lomba bersama siswa-siswi SDN Menteng 01 salah satunya menggambar yang dinilai langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo.

Jessica juga turut berbagi dongeng hingga memberikan motivasi kepada anak-anak.

(Aldhi Chandra Setiawan)