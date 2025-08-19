...

MNC Peduli Meriahkan HUT ke-80 RI Bareng Siswa SDN Menteng 01

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 19 Agustus 2025 20:59 WIB
Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo melakukan penilaian lomba menggambar di SDN Menteng 01, Jakarta, Selasa 19 8 2025 .
Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo melakukan penilaian lomba menggambar di SDN Menteng 01, Jakarta, Selasa 19 8 2025 .
MNC Peduli turut memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia RI dengan melakukan berbagai lomba bersama siswa-siswi SDN Menteng 01 salah satunya menggambar yang dinilai langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo.
Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo melakukan penilaian lomba menggambar di SDN Menteng 01, Jakarta, Selasa 19 8 2025 .
MNC Peduli turut memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia RI dengan melakukan berbagai lomba bersama siswa-siswi SDN Menteng 01 salah satunya menggambar yang dinilai langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo.
MNC Peduli turut memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia RI dengan melakukan berbagai lomba bersama siswa-siswi SDN Menteng 01 salah satunya menggambar yang dinilai langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo.
MNC Peduli turut memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia RI dengan melakukan berbagai lomba bersama siswa-siswi SDN Menteng 01 salah satunya menggambar yang dinilai langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo.
A A A
JAKARTA - Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo melakukan penilaian lomba menggambar di SDN Menteng 01, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
 
MNC Peduli turut memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) dengan melakukan berbagai lomba bersama siswa-siswi SDN Menteng 01 salah satunya menggambar yang dinilai langsung oleh Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo.
 
Jessica juga turut berbagi dongeng hingga memberikan motivasi kepada anak-anak.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Hari Raya Galungan: Umat Hindu Gelar Persembahyangan di Pura Amerta Jati

Hari Raya Galungan: Umat Hindu Gelar Persembahyangan di Pura Amerta Jati

Saksi CMNP Dinilai Kuatkan Posisi MNC, Hotman Tegaskan Gugatan NCD Tak Bisa Diulang

Saksi CMNP Dinilai Kuatkan Posisi MNC, Hotman Tegaskan Gugatan NCD Tak Bisa Diulang

Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan

Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan

Pembenahan Supir Angkot JakLingko untuk Tingkatkan Keselamatan dan Layanan

Pembenahan Supir Angkot JakLingko untuk Tingkatkan Keselamatan dan Layanan

Cari Berita Lain Di Sini