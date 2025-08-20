JAKARTA - Peserta mengikuti pelatihan gratis Mobile Training Unit di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (19/8/2025).

Pemerintah Kota Jakarta Timur menggandeng Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) untuk menghadirkan mobil pelatihan keliling atau Mobile Training Unit (MTU) di Jakarta International Velodrome.

Pelatihan yang diberikan juga beragam seperti teknis las, tata rias, desain grafis, teknik komputer, tata boga dan lainnya.

Pelatihan tersebut memberikan akses berlatih para calon pekerja yang lebih luas dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta.

(Aldhi Chandra Setiawan)