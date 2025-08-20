JAKARTA - (Kiri-kanan) Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Perindo Juang Akbar Magenda, Ketua Angkatan PDP Batch 02 Bidang Monitoring dan Evaluasi Humam Thory, Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo Humam Thory, Ketua Bidang Pedesaan dan Potensi Kedaerahan Firda Riwu Kore dan Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara Dody Toisuta saat penutupan Political Development Program (PDP) DPP Partai Perindo batch II di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Political Development Program (PDP) DPP Partai Perindo batch II yang telah berlangsung selama tiga bulan resmi ditutup.

Program PDP Perindo merupakan arahan langsung dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo untuk memberikan ruang bagi kalangan anak muda untuk mendapatkan pelajaran politik secara langsung.

(Aziz Indra)