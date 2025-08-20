...

Sjafrie Sjamsoeddin Bersama Sejumlah Menteri Tinjau Prototipe BTP untuk Rencana 100 Pembangunan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 20 Agustus 2025 22:35 WIB
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kanan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kedua kanan , Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kedua kiri , dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kiri menyampaikan keterangan pers usai mengunjungi Batalion Teritorial Pembangunan BTP di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu 20 8 2025 .
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kedua kiri mengunjungi Batalion Teritorial Pembangunan BTP di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu 20 8 2025 .
Dalam kunjungan tersebut Menhan meninjau langsung BTP Yonif TP 843 Patriot Yudha Vikasa PYV di Wanajaya, Bekasi yang menjadi prototipe pembangunan 100 BTP di tahun ini.
Dalam kunjungan tersebut Menhan meninjau langsung BTP Yonif TP 843 Patriot Yudha Vikasa PYV di Wanajaya, Bekasi yang menjadi prototipe pembangunan 100 BTP di tahun ini.
Dalam kunjungan tersebut Menhan meninjau langsung BTP Yonif TP 843 Patriot Yudha Vikasa PYV di Wanajaya, Bekasi yang menjadi prototipe pembangunan 100 BTP di tahun ini.
A A A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri), dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) menyampaikan keterangan pers usai mengunjungi Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Dalam kunjungan tersebut mereka meninjau langsung BTP Yonif TP/843 Patriot Yudha Vikasa (PYV) di Wanajaya, Bekasi yang menjadi prototipe pembangunan 100 BTP di tahun ini.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini