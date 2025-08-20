JAKARTA - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri), dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) menyampaikan keterangan pers usai mengunjungi Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Dalam kunjungan tersebut mereka meninjau langsung BTP Yonif TP/843 Patriot Yudha Vikasa (PYV) di Wanajaya, Bekasi yang menjadi prototipe pembangunan 100 BTP di tahun ini.

(Arif Julianto/okezone)