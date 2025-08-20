JAKARTA - Kendaraan bermotor terjebak kemacetan lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sore ini menyebabkan kemacetan disejumlah ruas jalan salah satunya di Jalan TB Simatupang. Kemacetan terjadi dari arah Cilandak menuju Lebak Bulus dan sebaliknya.

Menurut Kepala Sudinhub Jaksel, Bernard Octavianus Pasaribu mengatakan bahwa kemacetan di TB Simatupang menjadi yang paling parah di Jakarta Selatan dari 21 titik kemacetan.

(Aldhi Chandra Setiawan)