JAKARTA - UPH Festival 2025 resmi ditutup Sabtu malam, 16 Agustus, dengan perayaan spektakuler. Ribuan mahasiswa baru terhibur lewat konser Judika, pesta kembang api, dan drone show pertama dari perguruan tinggi di Indonesia. Rektor UPH Jonathan L. Parapak membuka acara dengan pukulan gong. “Perjalanan kalian di UPH adalah perjalanan yang dituntun dan diberkati Tuhan,” katanya.

Show Director Rocky Irvano menjelaskan setiap penampilan dirancang penuh makna bagi mahasiswa baru. Ratusan drone membentuk simbol UPH dan pesan inspiratif di langit. Menurutnya, pertunjukan ini menjadi simbol pentingnya inovasi dan kolaborasi. Energi dari konser hingga pertunjukan visual diharapkan memantik semangat belajar mahasiswa.

Sejak pagi, semarak festival juga terlihat lewat Founder’s 5K Run. Ribuan mahasiswa berlari bersama dosen, alumni, dan pimpinan kampus. Director of Sports UPH, Stephen Lester Metcalfe, menegaskan makna kegiatan ini. “Lari lima kilometer ini mengajarkan filosofi penting: selesaikan apa yang sudah kamu mulai,” ucapnya.

Seluruh mahasiswa berhasil mencapai garis finis dengan semangat tinggi. Beberapa bahkan mencatatkan waktu impresif, seperti Christian Alberto dari Fakultas Ekonomi. Ia menyebut pengalaman ini jadi awal menyenangkan di UPH. Festival empat hari ini menegaskan komitmen UPH membentuk mahasiswa beriman, berkarakter, dan siap berdampak positif.

(Armydian Kurniawan)