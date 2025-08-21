JAKARTA - Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso memberikan keterangan pers hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan Anaknya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA terkait polemik antara selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Dari pemeriksaan laboratorium, anak Lisa yang berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil.

Proses pengambilan sampel DNA dilakukan pada Kamis (7/8) lalu, melibatkan Ridwan Kamil, Lisa Mariana, serta anaknya. Hasil uji forensik menunjukkan hubungan biologis nonidentik, sehingga menegaskan bahwa CA bukan anak kandung Ridwan Kamil.

(Aldhi Chandra Setiawan)