...

Tes DNA Pastikan Anak Lisa Mariana Bukan Anak Kandung Ridwan Kamil

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 16:30 WIB
Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso memberikan keterangan pers hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan Anaknya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 20 8 2025 .
Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso memberikan keterangan pers hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan Anaknya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 20 8 2025 .
Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA terkait polemik antara selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Dari pemeriksaan laboratorium, anak Lisa yang berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil.
Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA terkait polemik antara selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Dari pemeriksaan laboratorium, anak Lisa yang berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil.
Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA terkait polemik antara selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Dari pemeriksaan laboratorium, anak Lisa yang berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil.
A A A
JAKARTA - Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso memberikan keterangan pers hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan Anaknya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
 
Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA terkait polemik antara selebgram Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Dari pemeriksaan laboratorium, anak Lisa yang berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA dengan Ridwan Kamil.
 
Proses pengambilan sampel DNA dilakukan pada Kamis (7/8) lalu, melibatkan Ridwan Kamil, Lisa Mariana, serta anaknya. Hasil uji forensik menunjukkan hubungan biologis nonidentik, sehingga menegaskan bahwa CA bukan anak kandung Ridwan Kamil.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini