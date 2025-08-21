...

Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadhewa: Soemitronomics Kunci RI Melalui Berbagai Krisis Ekonomi Global

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 23:22 WIB
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS , Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan sambutan dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu 20 8 2025 .
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS , Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan sambutan dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu 20 8 2025 .
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS , Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan sambutan dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu 20 8 2025 .
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS , Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan sambutan dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu 20 8 2025 .
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS , Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan sambutan dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu 20 8 2025 .
A A A
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan sambutan dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu (20/8), 
 
Ketidakpastian global hampir selalu mewarnai perekonomian nasional. Namun, selama pemerintah mampu menjaga permintaan domestik, peluang tumbuhnya optimisme ekonomi tetap terbuka.
 
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu (20/8), menegaskan Indonesia terbukti mampu melewati krisis global berkat “jurus kearifan lokal” yang diperkenalkan Prof. Soemitro Djojohadikusumo sejak 1943 melalui Trilogi Pembangunan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.
 
Menurut Purbaya, pendekatan ini terbukti ampuh pada krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Saat itu, ekonomi Indonesia cepat pulih karena bertumpu pada permintaan domestik serta kebijakan likuiditas yang tepat. Sebaliknya, krisis 1997–1998 justru memburuk karena kebijakan suku bunga tinggi dan uang beredar yang tidak terkendali, sehingga memberi ruang spekulasi terhadap rupiah.
 
“Dua krisis besar bisa kita lewati dengan baik berkat kearifan lokal, sementara krisis 1998 meninggalkan luka karena memakai resep dari luar,” ujarnya.
 
Ia menilai target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 sangat realistis, terutama jika ditopang dari sektor riil di daerah. UMKM, pasar, sawah, serta sektor perkebunan dan pariwisata di Sumatera Utara disebut sebagai penopang kuat perekonomian nasional.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini