Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan sambutan dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu (20/8),

Ketidakpastian global hampir selalu mewarnai perekonomian nasional. Namun, selama pemerintah mampu menjaga permintaan domestik, peluang tumbuhnya optimisme ekonomi tetap terbuka.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara LPS Financial Literacy di Medan, Rabu (20/8), menegaskan Indonesia terbukti mampu melewati krisis global berkat “jurus kearifan lokal” yang diperkenalkan Prof. Soemitro Djojohadikusumo sejak 1943 melalui Trilogi Pembangunan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.

Menurut Purbaya, pendekatan ini terbukti ampuh pada krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Saat itu, ekonomi Indonesia cepat pulih karena bertumpu pada permintaan domestik serta kebijakan likuiditas yang tepat. Sebaliknya, krisis 1997–1998 justru memburuk karena kebijakan suku bunga tinggi dan uang beredar yang tidak terkendali, sehingga memberi ruang spekulasi terhadap rupiah.

“Dua krisis besar bisa kita lewati dengan baik berkat kearifan lokal, sementara krisis 1998 meninggalkan luka karena memakai resep dari luar,” ujarnya.

Ia menilai target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 sangat realistis, terutama jika ditopang dari sektor riil di daerah. UMKM, pasar, sawah, serta sektor perkebunan dan pariwisata di Sumatera Utara disebut sebagai penopang kuat perekonomian nasional.

(Arif Julianto/okezone)