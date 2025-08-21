...

Nikita Mirzani Jadi Saksi di Sidang Kasus Dugaan Pemerasan dan TPPU

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 23:32 WIB
Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 21 8 2025 .
Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 21 8 2025 .
Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 21 8 2025 .
Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 21 8 2025 .
Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 21 8 2025 .
Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 21 8 2025 .
A A A

JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

 
Dalam sidang tersebut, Nikita hadir sebagai saksi untuk asistennya, Ismail Marzuki alias Mail. Di akhir pemeriksaan, Nikita menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys Prettyanisari.
 
Sebagaimana diketahui, Nikita dan Ismail didakwa melakukan pengancaman serta pemerasan, dan dijerat dengan UU ITE serta pasal TPPU terkait pengalihan uang hasil pemerasan.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini