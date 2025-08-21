...

Melihat Sesi Latihan Jelang Pentas Teater Bunga Penutup Abad

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2025 23:39 WIB
Aktor Reza Rahardian dan Happy Salma saat menjalani sesi latihan pentas teater Bunga Penutup Abad di Jakarta, Kamis 21 8 2025 .
JAKARTA - Aktor Reza Rahardian dan Happy Salma saat menjalani sesi latihan pentas teater Bunga Penutup Abad di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
 
Pementasan teater Bunga Penutup Abad produksi Titimangsa yang didukung oleh Bakti Budaya Djarum Foundation akan ditampilkan kembali pada 29-31 Agustus 2025 di Ciputra Artpreuner.
 
Menjelang pementasan, para pemeran utama seperti Reza Rahadian, Happy Salma, Andrew Trigg, dan Sajani Arifin tengah intens menjalani sesi latihan. 

(Arif Julianto/okezone)

