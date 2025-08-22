...

RDPU DPR: Musisi hingga Lembaga Kolektif Musik Bahas Masalah Royalti

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 22 Agustus 2025 13:49 WIB
Anggota DPR sekaligus musisi Ahmad Dhani tengah bersama Anggota DPR sekaligus penyanyi Once Mekel kanan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XIII DPR dengan Kementerian Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Vibrasi Suara Indonesia VISI , Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia AKSI , Wahana Musik Indonesia WAMI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 8 2025 .
Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia AKSI Satriyo Yudi Wahono atau Piyu tengah berbincang dengan Ketua Vibrasi Suara Indonesia VISI Nazril Irham atau Ariel kiri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 8 2025 .
Rapat tersebut membahas manajemen Royalti dan permasalahan dalam perlindungan karya cipta dan hak cipta.
JAKARTA - Anggota DPR sekaligus musisi Ahmad Dhani (tengah) bersama Anggota DPR sekaligus penyanyi Once Mekel (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi XIII DPR dengan Kementerian Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Vibrasi Suara Indonesia (VISI), Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Rapat tersebut membahas manajemen Royalti dan permasalahan dalam perlindungan karya cipta dan hak cipta.

(Arif Julianto/okezone)

