Senior Executive Vice President (SEVP) Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso (kiri) menerima Best Retail Bank in Indonesia Award dari Publisher Alpha Southeast Asia Siddiq Bazarwala (kanan) di Jakarta, Kamis 8 September 2022.



Dalam kesempatan itu, Bank Mandiri juga memboyong penghargaan lain, antara lain Best Cash Management Bank in Indonesia, Best Wealth Management Bank in Indonesia, Best FX Bank for Corporate & FI’s , Best FX Bank for Interest Rates, FX Research & Market Coverage serta Best Emerging Asia Currency Forecasters. Pencapaian ini merupakan buah konsistensi perseroan dalam menjadikan transformasi digital sebagai poros utama pengembangan bisnis di berbagai layanan dan produk perbankan, baik untuk nasabah retail maupun wholesale, melalui supperapp Livin' by Mandiri dan platform Kopra by Mandiri. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)





(Arif Julianto/okezone)