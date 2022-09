Potret Ketua Dewan Pers Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE usai wawancara di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis 22 Juli 2022. Azyumardi Azra terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 yang menggantikan Mohammad Nuh.



Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE merupakan cendikiawan muslim. Azyumardi Azra pernah menjadi rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 sampai tahun 2006.



Yang menarik dari sosok Azyumardi Azra, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi 'Sir' pertama dari Indonesia.

