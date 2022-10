Personel Band The Script Danny O’Donoghue dan Glen Power saat sesi wawancara khusus dengan media di Hotel Double Tree Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (1/10/2022). Dalam sesi wawancara khusus ini personel band The Script mengaku senang dengan antusias para fans mereka dari Indonesia dalam konser hari pertamanya di Jakarta, Sang Vokalis The Script Danny O’Donoghue mengungkapkan semalam sangat luar biasa , aku akhirnya bisa melihat penonton. Aku melihat internet hari ini dan mereka sangat antusias dengan penampilan kita semalam. Mereka terbawa suasana dan emosi. Dan aku senang melihat postingan internet hari ini dan mereka juga mengungkapkan kebahagiaannya.

The Script menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Greatest Hits 2022 World Tour. The Script menggelar 3 hari konser di Jakarta dan Bandung tepat nya di Istora Senayan pada 30 September dan 1 Oktober 2022 dan Pada 2 Oktober 2022, The Script akan langsung menuju ke Kota Bandung untuk kembali menyapa fans di Eldorado Dome.

