Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora 2 UBM Lelly Christin, Manager Akademik I UBM Lilis Susilawaty, Sekprodi Manajemen UBM sekaligus Ketua Panitia The 8th National Invesment Day Tannia, Ketua Program Studi Manajemen UBM Oktafalia Marisa Muzammil, Wakil Rektor Bidang Akademik UBM Kandi Sofia Senastri Dahlan, Head of Business MNC Sekuritas Muhammad Banyu Adiputra Utomo, Kepala Kantor Perwakilan BEI DKI Jakarta Marco Putra Kawet dan Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal usai memotong tumpeng acara pembukaan The 8th National Investment Day di Kampus UBM, Jakarta, Senin 3 Oktober 2022.



MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) turut mendukung acara “The 8th National Investment Day” yang diselenggarakan Universitas Bunda Mulia (UBM). Ajang tahunan itu dihelat sebagai bentuk selebrasi ulang tahun Galeri Investasi BEI Universitas Bunda Mulia yang ke-9. Acara yang digelar oleh Program Studi Manajemen UBM tersebut terdiri dari dua kegiatan yaitu Kompetisi Stock Analysis dan Seminar berskala Nasional. Adapun tema acara yang diangkat tahun ini adalah “Value Investing for Beginner”. (FOTO: SINDO/YULIANTO) (ddk)

