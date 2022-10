Para pemain Chelsea dan AC Milan mengheningkan cipta ‘Minute of Silence’ sebelum bertanding dalam laga Liga Champions Grup E di Stamford Bridge, Kamis (6/10/2022) dini hari WIB. Minute of Silence dilakukan usai tragedi Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang.

