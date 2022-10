Prajurit TNI dari Kodim 1611 Badung bali memberikan simbolis sembako dari Qnet kepada warakawuri dalam acara penyerahan rumah layak huni bagi warakawuri di Badung, Bali, Kamis 13 Oktober 2022.



QNET bersama Kodim 1611 Badung Bali berkolaborasi dalam mewujudkan rumah layak huni bagi warakawuri, khususnya yang tinggal di lingkungan Kodim 1611 Badung.Kolaborasi itu dilakukan sebagai komitmen perusahaan yang memiliki filosofi Raise Yourself to Help Mankind (RHYTHM) tersebut sekaligus menyemarakkan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 TNI.



Selain berpartisipasi untuk mewujudkan rumah layak huni bagi warakaruri, pihak QNET turut memberikan 77 paket yang berisi sembako serta dua produk baru perusahaan, yakni Qberry dan Minyak Buah Merah Plus Virgin Coconut Oil.



Kegiatan ini merupakan anjang sana dan rasa peduli Kodim 1611/Badung bersama dengan rekanan dari QNET kepada para pejuang kita yang terdahulu karena serangkaian dengan hari ulang tahun TNI yang ke-77, dan TNI untuk kedepannya semakin jaya dan sukses selalu. Khususnya Kodim 1611/Badung diharapkan dapat terus berkarya Dan bersinergi dengan para Veteran karena berkat perjuangan Para Vetran TNI saat ini semakin solid dalam mengemban dan menghadapi dinamika dilapangan terutama. (Dokumentasi TNI) (ddk)

(Dokumentasi TNI)