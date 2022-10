Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria (kanan) menerima Penghargaan utama Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2022 (IDIA 2022) 2022: Best Digital Technology In Securities Services 2022 di Jakarta, Rabu 19 Oktober 2022.



MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan transformasi digital serta inovasi, yang diselenggarakan oleh Business Asia Indonesia

dan Business Update Indonesia.



Acara ini merupakan kerja sama dengan ICT Institute dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta Pusyantek Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (FOTO: SINDO/YULIANTO) (ddk)





Â

(Yulianto/Koran Sindo)